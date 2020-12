Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in pure i dati sulle covid oltre 169 mila i tamponi effettuati in 24 ore il tasso di positività risale al 96 X 100 un incremento dello 0 e 9% sono oltre 16 mila i nuovi casi individuati i posti nelle terapie Intensive occupati da pazienti covid e sono al 30% di quelli disponibili ovvero si attestano proprio sulla soglia definita di allerta ma non la superano più com’era accaduto per molte settimane calano al 37% i posti letto occupati da pazienti covid in reparti ospedalieri scesi già dalla scorsa settimana sotto la soglia di allerta del 40% lo mostrano i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativi a martedì 28 dicembre l’inizio della campagnavaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus per tutto il ...