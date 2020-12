Sci alpino | Christof Innerhofer | “Avevo feeling | peccato per i 3-4 decimi persi sulla Carcentina”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha sfornato una prova più che discreta nella discesa di Bormio che si è da poco conclusa. Il veterano azzurro, cheStelvio aveva trionfato nel 2008, infatti, si è piazzato all’undicesimo posto, a 63 centesimi dal vincitore Matthias Mayer. Una prestazione, quella del nativo di Brunico, che infonde fiducia anche in vista dei prossimi appuntamenti. Queste le dichiarazioni rilasciate dopo la gara daai microfoni FISI: “Oggi sono partito con le idee molto chiare, ben conscio che le condizioni, data la conformazione della neve presentepista, non erano ideali per me. Mentre affrontavo la prima curva ho sentito chevelocità e c’era. Dunque sono soddisfatto, anche se potevo fare anche un po’ meglio, dato che ...