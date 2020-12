Rosa e Andrea, l’infermiera e il medico in trincea ora si vaccinano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ Rosa Lebano, la prima infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a cui verrà iniettata domattina alle 9:30 la dose di vaccino antiCovid. Sarà lei la prima operatrice sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud ad essere sottoposta a vaccino anticovid tra quelli in forza all’azienda sanitaria. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’Asl, che fa sapere come l’infermiera sarà vaccinata proprio in uno dei due hub allestiti a Castellammare e a Nola. Il secondo vaccinato invece, sarà il dottore Andrea Manzi responsabile pronto soccorso che domani mattina sarà il primo vaccinato all’ospedale Nola. E’ atterrato all’aeroporto di Capodichino l’aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania. Si tratta di circa 35.000 unità. Dalle prime ore del mattino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’Lebano, la prima infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a cui verrà iniettata domattina alle 9:30 la dose di vaccino antiCovid. Sarà lei la prima operatrice sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud ad essere sottoposta a vaccino anticovid tra quelli in forza all’azienda sanitaria. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’Asl, che fa sapere comesarà vaccinata proprio in uno dei due hub allestiti a Castellammare e a Nola. Il secondo vaccinato invece, sarà il dottoreManzi responsabile pronto soccorso che domani mattina sarà il primo vaccinato all’ospedale Nola. E’ atterrato all’aeroporto di Capodichino l’aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania. Si tratta di circa 35.000 unità. Dalle prime ore del mattino ...

