Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, momento hot dopo tutta quella passione in piscina: come li hanno ‘beccati’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E bacio vero fu. dopo quello sotto il vischio nella piscina del GF Vip esplode la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. dopo giorni in cui i due sembravano essere molto indecisi, alla fine hanno fatto cadere le proprie paure: si sono baciati più volte e si sono coccolati a lungo in acqua. E dopo quanto accaduto la scorsa notte possiamo dirlo: Giulia e Pierpaolo sono la prima coppia ufficiale di questa edizione del GF Vip che, fino ad ora, è stato teatro solo di qualche “tira e molla” e diverse “amicizie speciali” tra i suoi protagonisti. Finiti i tentennamenti e le mezze ammissioni, nella notte il modello e l’influencer che nella passata edizione del GF Vip aveva conosciuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E bacio vero fu.quello sotto il vischio nelladel GF Vip esplode latragiorni in cui i due sembravano essere molto indecisi, alla finefatto cadere le proprie paure: si sono baciati più volte e si sono coccolati a lungo in acqua. Equanto accaduto la scorsa notte possiamo dirlo:sono la prima coppia ufficiale di questa edizione del GF Vip che, fino ad ora, è stato teatro solo di qualche “tira e molla” e diverse “amicizie speciali” tra i suoi protagonisti. Finiti i tentennamenti e le mezze ammissioni, nella notte il modello e l’influencer che nella passata edizione del GF Vip aveva conosciuto ...

