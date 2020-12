Oroscopo Leone 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Leone, il vostro Oroscopo per il 2021 preannuncia una partenza piuttosto sottotono. Nei primi mesi dell’anno avrete alcune perplessità che vi daranno parecchio fastidio. Dovrete sforzarvi di adattarvi ai cambiamenti accaduti di recente, non sempre positivi. Potreste sentirvi presi di punta da qualcuno, provocati, accusati o, peggio ancora, ignorati. Quest’anno vi costringerà a usare estrema cautela, soprattutto con il denaro. Evitate le grandi sfide, quei progetti ambiziosi che vi piacciono tanto. Anche in amore dovrete fare a meno della competizione, altrimenti rischierete di perdere l’altra persona. Riflettete con molta attenzione, prima di prendere una decisione importante. La parola d’ordine sarà: prudenza. amore – Oroscopo Leone 2021 Secondo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari, il vostroper ilpreannuncia una partenza piuttosto sottotono. Nei primi mesi dell’anno avrete alcune perplessità che vi daranno parecchio fastidio. Dovrete sforzarvi di adattarvi ai cambiamenti accaduti di recente, non sempre positivi. Potreste sentirvi presi di punta da qualcuno, provocati, accusati o, peggio ancora, ignorati. Quest’anno vi costringerà a usare estrema cautela, soprattutto con il denaro. Evitate le grandi sfide, quei progetti ambiziosi che vi piacciono tanto. Anche indovrete fare a meno della competizione, altrimenti rischierete di perdere l’altra persona. Riflettete con molta attenzione, prima di prendere una decisione importante. La parola d’ordine sarà: prudenza.Secondo ...

