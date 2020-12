Neve e disagi, ancora polemiche. E Saronno punta il dito sul gestore del servizio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ancora tante, vibranti proteste a Saronno per i disagi provocati dalla maxi nevicata che lunedì ha fatto cadere sulla città degli amaretti 25 centimetri di coltre bianca che ha creato non pochi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020)tante, vibranti proteste aper iprovocati dalla maxi nevicata che lunedì ha fatto cadere sulla città degli amaretti 25 centimetri di coltre bianca che ha creato non pochi ...

DPCgov : #28icembre #Neve in città: sai come comportarti? ??? Evita di prendere l’auto e contribuisci e ridurre i disagi. ????… - ComuneMI : #Neve,possibili precipitazioni tra domenica e lunedì. Da @ComuneMi, @atm_informa,@comunicazionemm, @gruppo_a2a e… - mondofelice6 : RT @StampaAsti: La neve e il freddo aumentano i disagi dei senza tetto - Notiziedi_it : Maltempo in Lombardia, Milano si risveglia sotto la neve. Disagi e alberi caduti, donna ferita da un palo - annaBusca : RT @perchetendenza: 'Sala': Per questo botta e risposta con Matteo Salvini sui disagi causati dalla neve a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Neve disagi Maltempo oggi, neve al Nord: morti un vigile del fuoco e un clochard, tromba d’aria si abbatte sul litorale di Roma Fanpage.it Bergamo, il lento slalom delle automobili sulle strade ghiacciate

Di solito li si vede con i carroattrezzi. Alle 11.30 di martedì 29 dicembre, invece, le squadre colore arancione della Zambelli erano impegnate per prevenirli, gli incidenti. Lungo l’asse interurbano, ...

Dopo la neve, l’incubo ghiacci: ancora disagi e pericoli sulle strade

Dopo la neve caduta lunedì, ora è il ghiaccio a creare problemi di viabilità: lunghe code si sono formate per tutta la mattinata e rischi per gli automobilisti in diversi punti, in particolare sulla V ...

Di solito li si vede con i carroattrezzi. Alle 11.30 di martedì 29 dicembre, invece, le squadre colore arancione della Zambelli erano impegnate per prevenirli, gli incidenti. Lungo l’asse interurbano, ...Dopo la neve caduta lunedì, ora è il ghiaccio a creare problemi di viabilità: lunghe code si sono formate per tutta la mattinata e rischi per gli automobilisti in diversi punti, in particolare sulla V ...