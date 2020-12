Le linee guida per un’alimentazione sana durante l’isolamento (e non solo) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mangiare in modo sano e bilanciato è la strategia fondamentale da adottare ogni giorno per favorire le corrette funzioni dell’organismo, comprese quelle del sistema immunitario. L’alimentazione sbagliata è infatti uno dei principali fattori di rischio nell’insorgenza di malattie e disturbi. Seguire uno stile di vita sano in questo periodo non è sempre facile. La vita più sedentaria, lo stress del momento e i ritmi diversi dello smart working possono spingere a mangiare di più e male. Ma cosa fare in pratica a tavola per prenderci cura della nostra salute? «In realtà non esistono cibi in grado di prevenire o curare il COVID-19. Tuttavia, seguire un’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale per la buona salute» spiega l’Eufic (Consiglio europeo di informazione sull’alimentazione) che ha suggerito una serie di consigli da adottare. Ecco le linee guida per una sana alimentazione durante l’isolamento (e non solo). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mangiare in modo sano e bilanciato è la strategia fondamentale da adottare ogni giorno per favorire le corrette funzioni dell’organismo, comprese quelle del sistema immunitario. L’alimentazione sbagliata è infatti uno dei principali fattori di rischio nell’insorgenza di malattie e disturbi. Seguire uno stile di vita sano in questo periodo non è sempre facile. La vita più sedentaria, lo stress del momento e i ritmi diversi dello smart working possono spingere a mangiare di più e male. Ma cosa fare in pratica a tavola per prenderci cura della nostra salute? «In realtà non esistono cibi in grado di prevenire o curare il COVID-19. Tuttavia, seguire un’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale per la buona salute» spiega l’Eufic (Consiglio europeo di informazione sull’alimentazione) che ha suggerito una serie di consigli da adottare. Ecco le linee guida per una sana alimentazione durante l’isolamento (e non solo).

CottarelliCPI : Tra Stati Generali dell’Economia, Piano Colao, NADEF, linee guida del Next Generation-Italia, bozze del Recovery Pl… - gennaromigliore : Sono mesi che come @ItaliaViva facciamo proposte per potenziare il trasporto pubblico locale e dare linee guida chi… - SkyTG24 : L’#Aifa ha pubblicato le “istruzioni per l’uso” del vaccino contro il #Covid19 preparato da #Pfizer e BioNTech, il… - marcobonacci3 : RT @CottarelliCPI: Tra Stati Generali dell’Economia, Piano Colao, NADEF, linee guida del Next Generation-Italia, bozze del Recovery Plan, i… - CinziaFufy74 : @claugros @etventadv @marsicus Le linee guida? Quelle del 'no autopsie' e 'intubiamoli'? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : linee guida Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti: decreto operativo sul sito del MIT ingenio-web.it Le linee guida per un'alimentazione sana durante l’isolamento (e non solo)

Non esistono cibi “miracolosi” in grado di prevenire o curare il COVID-19. Tuttavia, mangiare in modo sano e bilanciato è fondamentale per mantenersi forti e in salute. Ecco i consigli da seguire a ta ...

Bar e ristoranti in pressing sul governo "Basta incertezze, nuove regole per riaprire"

Milioni di aziende non sanno cosa accadrà il 7 gennaio. "Indennizzi insufficienti, il governo tedesco copre il 75% degli introiti persi" ...

Non esistono cibi “miracolosi” in grado di prevenire o curare il COVID-19. Tuttavia, mangiare in modo sano e bilanciato è fondamentale per mantenersi forti e in salute. Ecco i consigli da seguire a ta ...Milioni di aziende non sanno cosa accadrà il 7 gennaio. "Indennizzi insufficienti, il governo tedesco copre il 75% degli introiti persi" ...