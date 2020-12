La terra trema ancora | altre due nuove forti scosse | cittadini in strada e tanta paura

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono almeno sette le vittime del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito oggi la Croazia in particolare nell’area di Petrinja e Sisak. Secondo i media locali l’ultima vittima accertata è un uomo ritrovato sotto le macerie della chiesa di Zazina, villaggio vicino a Sisak. Per il ministero dell’Interno ci sarebbero, inoltre, diversi feriti, tra cui sei gravi, che sono stati trasportati a bordo di un elicottero militare nell’ospedale di Zagabria. L’epicentro del sisma è stato registrato a Petrinja, 60 chilometri a ovest di Zagabria, dove è morta una bambina di 12 anni.quattro persone – un giovane uomo, un anziano e un padre col figlio – sono rimaste uccise nell’area di Glina, ha detto ai media il vice sindaco, Branka Baksic. A Sisak, altro centro colpito, è crollato il tetto dell’ospedale locale.La televisione regionale N1 ha trasmesso un video dalla città ...

Continuano forti scosse: tre in sequenza in Croazia Forti terremoti nella giornata odierna in diverse zone del mondo, di magnitudo superiore al sesto grado. Continua a ?“Tutto ciò che non è ancora crollato sta cadendo ora a Petrinja”, ha detto mercoledì mattina il sindaco di Petrinja dopo le due nuove ...