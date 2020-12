"La caccia non è uno sport". Bufera su Flavio Insinna per la frase detta a l'Eredità - (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Novella Toloni Il commento personale del conduttore, a corredo di una domanda del quiz preserale di Rai Uno, ha scatenato la reazione dell'associazione dei cacciatori che promette azioni legali L'Eredità finisce, per l'ennesima volta, al centro delle polemiche. Dopo la gaffe su Cavour il conduttore Flavio Insinna è tornato al centro delle critiche per un'esternazione personale sull'attività venatoria che non è piaciuta a Federcaccia, che ha minacciato azioni legali e il boicottaggio della trasmissione. L'episodio è avvenuto nel corso della puntata del 27 dicembre. Flavio Insinna stava ponendo uno dei consueti quesiti al concorrente di turno sul tema della caccia. Al termine della domanda, però, il presentatore si è lasciato andare a una ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Novella Toloni Il commento personale del conduttore, a corredo di una domanda del quiz preserale di Rai Uno, ha scatenato la reazione dell'associazione deitori che promette azioni legali L'finisce, per l'ennesima volta, al centro delle polemiche. Dopo la gaffe su Cavour il conduttoreè tornato al centro delle critiche per un'esternazione personale sull'attività venatoria che non è piaciuta a Feder, che ha minacciato azioni legali e il boicottaggio della trasmissione. L'episodio è avvenuto nel corso della puntata del 27 dicembre.stava ponendo uno dei consueti quesiti al concorrente di turno sul tema della. Al termine della domanda, però, il presentatore si è lasciato andare a una ...

