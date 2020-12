Intesa Sanpaolo, Tim e Google: ecco la rivoluzione dei data center italiani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Intesa Sanpaolo può diventare una Digital Company grazie all’accordo con Tim e Google. L’istituto bancario, il player telefonico italiano ed il colosso del web hanno raggiunto un accordo per accelerare la digitalizzazione della banca e l’innovazione del Paese. Intesa Sanpaolo costruirà i propri servizi digitali grazie alla creazione di due Google Cloud Region a Torino e Milano. Con Formiche.net anche le voci dei vertici di Intesa e Google, Massimo Proverbio e Fabio Fregi. L’obiettivo è creare una società del cloud, che raccolga i data center. Il prossimo step per Tim è allargare lo schema alla Pubblica amministrazione. L’ACCORDO L’accordo rappresenta una parte di quello che si andrà a sviluppare in futuro, visto che ci ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020)può diventare una Digital Company grazie all’accordo con Tim e. L’istituto bancario, il player telefonico italiano ed il colosso del web hanno raggiunto un accordo per accelerare la digitalizzazione della banca e l’innovazione del Paese.costruirà i propri servizi digitali grazie alla creazione di dueCloud Region a Torino e Milano. Con Formiche.net anche le voci dei vertici di, Massimo Proverbio e Fabio Fregi. L’obiettivo è creare una società del cloud, che raccolga i. Il prossimo step per Tim è allargare lo schema alla Pubblica amministrazione. L’ACCORDO L’accordo rappresenta una parte di quello che si andrà a sviluppare in futuro, visto che ci ...

