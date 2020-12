GF Vip 5, nella notte scoppia la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) nella Casa del Grande Fratello Vip 5 c’è sempre più intesa e passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il pensiero di Elisabetta Gregoraci sembra essere ormai lontano anni luce dall’ex Velino di Striscia la Notizia, che proprio non riesce a resistere alla tentazione rappresentata da Giulia. E così nella notte tra la modella italo-persiana e Pierpaolo è scattato un bacio lunghissimo e passionato, con tanto di contorcimenti strategici in piscina, dalla quale il ragazzo è uscito decisamente “provato”. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi abbandonano anche le ultime remore Se fino alla scorsa settimana sembrava che l’amicizia speciale tra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Casa del Grande Fratello Vip 5 c’è sempre più intesa etra. Il pensiero di Elisabetta Gregoraci sembra essere ormai lontano anni luce dall’ex Velino di Striscia la Notizia, che proprio non riesce a resistere alla tentazione rappresentata da. E cosìtra la modella italo-persiana eè scattato un bacio lunghissimo e passionato, con tanto di contorcimenti strategici in piscina, dalla quale il ragazzo è uscito decisamente “provato”.abbandonano anche le ultime remore Se fino alla scorsa settimana sembrava che l’amicizia speciale tra ...

pisto_gol : L’anno scorso, dopo 13 partite, la Juventus di Sarri aveva vinto a Bergamo, e con 35 punti era 1^ in classifica, co… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Sorpresa inattesa nella Casa per Tommaso Zorzi, che ha ricevuto la 'visita' di Maria De Filippi, pronta ad 'assumerlo' nell… - zazoomblog : “Via dal mio letto!”. Tommaso Zorzi sorpresa nella notte. Le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto - #letto!”.… - blogtivvu : Capodanno al #GFVip: un Vippone squalificato e due ex gieffine rivali nella festa di fine anno - bibliotrip : #gfvip No vabbè, voglio proprio vedere chi hanno il coraggio di fare rientrare -