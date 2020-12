Diego Costa saluta l’Atletico: «Orgoglioso di aver scritto la storia di questo club» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diego Costa ha dedicato un lungo post social all’Atletico Madrid, squadra con cui ieri ha rescisso il contratto. Il messaggio Diego Costa ha dedicato un lungo post social all’Atletico Madrid dopo la rescissione del contratto. questo il suo messaggio. «Sono triste per non poter più far parte di questa famiglia, ma felice di averne fatto parte. Qui ho vissuto momenti difficili, dai quali sono sempre risollevato grazie all’aiuto di medici, fisioterapisti e dei miei colleghi. E momenti felici che sono già nella mia memoria e in quella di tutti. Ma voglio dirvi che sono felice di aver potuto fare la storia e di aver messo il mio piccolo nome su quello di questo grande club. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha dedicato un lungo post social alMadrid, squadra con cui ieri ha rescisso il contratto. Il messaggioha dedicato un lungo post social alMadrid dopo la rescissione del contratto.il suo messaggio. «Sono triste per non poter più far parte di questa famiglia, ma felice dine fatto parte. Qui ho vissuto momenti difficili, dai quali sono sempre risollevato grazie all’aiuto di medici, fisioterapisti e dei miei colleghi. E momenti felici che sono già nella mia memoria e in quella di tutti. Ma voglio dirvi che sono felice dipotuto fare lae dimesso il mio piccolo nome su quello digrande. ...

