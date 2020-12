Covid, record decessi in Germania e GB. Berlino valuta lockdown fino a fine gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. Nuove impennate di morti e casi giornalieri in Gran Bretagna , e Germania, con 1.129 morti in 24 ore . S econdo i dati dell'Istituto Robert ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. Nuove impennate di morti e casi giornalieri in Gran Bretagna , e, con 1.129 morti in 24 ore . S econdo i dati dell'Istituto Robert ...

LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - FicarraePicone : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile. ATTENZIONE ?? contenuto non comprensibile per terra… - fattoquotidiano : Covid, oltre 50mila casi e quasi mille morti in Uk: lockdown esteso al 78% della popolazione. Record di contagi in… - DpiOmnia : RT @Focus_it: 10 ragioni per cui è stato possibile ottenere un vaccino anti-covid in tempi record - SmorfiaDigitale : Covid, oltre 50mila casi e quasi mille morti in Uk: lockdown esteso al 78% della... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record decessi in Germania e GB. Berlino valuta lockdown fino a fine gennaio QUOTIDIANO.NET Covid, a Torri è record Uno su quindici è positivo

Torri sfiora i cento casi di positività al Covid. Ciò vuol dire che quasi uno su 15 è positivo al Covid Ieri, sono salite a 97 le... Scopri di più ...

Chiusure attività di gioco in Italia, il record spetta alla Campania

La Campania è stata la regione italiana che più ha risentito delle decisioni stringenti del Governo, con più di 2.700 sale chiuse, gran parte delle quali agenzie di scommesse (oltre 2mila). Le sale sc ...

Torri sfiora i cento casi di positività al Covid. Ciò vuol dire che quasi uno su 15 è positivo al Covid Ieri, sono salite a 97 le... Scopri di più ...La Campania è stata la regione italiana che più ha risentito delle decisioni stringenti del Governo, con più di 2.700 sale chiuse, gran parte delle quali agenzie di scommesse (oltre 2mila). Le sale sc ...