Coronavirus, oltre 1.100 morti in Germania in 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Germania sono stati registrati 1.129 morti di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta della prima volta che i decessi superano quota 1.000 dall'inizio della pandemia nel Paese. Secondo il Robert Koch Institute si contano anche 22.459 nuovi casi di contagio. Secondo l'Istituto i dati più bassi degli ultimi giorni erano dovuti al mancato invio delle statistiche da parte delle autorità locali nel periodo natalizio. Il bilancio complessivo dei decessi è di oltre 32mila vittime, il 96% sopra il 60 anni. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Insono stati registrati 1.129dinelle ultime 24 ore. Si tratta della prima volta che i decessi superano quota 1.000 dall'inizio della pandemia nel Paese. Secondo il Robert Koch Institute si contano anche 22.459 nuovi casi di contagio. Secondo l'Istituto i dati più bassi degli ultimi giorni erano dovuti al mancato invio delle statistiche da parte delle autorità locali nel periodo natalizio. Il bilancio complessivo dei decessi è di32mila vittime, il 96% sopra il 60 anni.

