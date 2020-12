Chi è la modella dello spot Yamamay 2020 (video) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È tornata in rotazione in tutte le tv la pubblicità dei reggiseni Yamamay, che per la campagna Natale 2020 ha previsto un nuovo cambio di testimonial. Fino al 2019 la protagonista era la moglie di Ronaldo, Georgina Rodriguez, seguita poi dalla supermodel italiana Bianca Balti. Ma chi è la modella del nuovo spot Yamamay partito a dicembre 2020? Si tratta della modella e influencer italiana Sara Pagliaroli, 25enne di Bergamo. Ecco di seguito il video spot. video pubblicità Yamamay 2020 first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È tornata in rotazione in tutte le tv la pubblicità dei reggiseni, che per la campagna Nataleha previsto un nuovo cambio di testimonial. Fino al 2019 la protagonista era la moglie di Ronaldo, Georgina Rodriguez, seguita poi dalla supermodel italiana Bianca Balti. Ma chi è ladel nuovopartito a dicembre? Si tratta dellae influencer italiana Sara Pagliaroli, 25enne di Bergamo. Ecco di seguito ilpubblicitàfirst appeared on Ascolti Tv Blog.

