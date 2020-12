Capodanno, cosa si può fare e cosa no: cena con amici e spostamenti, le regole (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I veglioni, i giri nei centri pieni di gente, le serate in discoteca sono un lontano ricordo. Il Capodanno 2021 renderà difficile anche un brindisi in famiglia. A partire dal 31 dicembre e fino al 3 gennaio l’Italia ripiomberà in zona rossa. Le limitazioni sono stringenti, le feste private fortemente sconsigliate e gli assembramenti proibiti, come sempre. cosa si potrà fare quindi a Capodanno? La prima differenza rispetto agli altri giorni in rosso è nella durata del coprifuoco. La mattina del 1° gennaio verrà infatti esteso fino alle 7 del mattino, per scoraggiare veglioni e feste. Si potrà andare a casa di parenti e amici, solo una volta al giorno, ma rispettando il coprifuoco. Quindi rientrando nella propria abitazione entro le 22. Gli spostamenti sono consenti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I veglioni, i giri nei centri pieni di gente, le serate in discoteca sono un lontano ricordo. Il2021 renderà difficile anche un brindisi in famiglia. A partire dal 31 dicembre e fino al 3 gennaio l’Italia ripiomberà in zona rossa. Le limitazioni sono stringenti, le feste private fortemente sconsigliate e gli assembramenti proibiti, come sempre.si potràquindi a? La prima differenza rispetto agli altri giorni in rosso è nella durata del coprifuoco. La mattina del 1° gennaio verrà infatti esteso fino alle 7 del mattino, per scoraggiare veglioni e feste. Si potrà andare a casa di parenti e, solo una volta al giorno, ma rispettando il coprifuoco. Quindi rientrando nella propria abitazione entro le 22. Glisono consenti ...

