Benevento | festa in un locale della città | multe e chiusura

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 17 le persone che sono state multate, nella serata di ieri, dalla Squadra VolanteQuestura diper violazione delle norme per la prevenzione del contagio da Covid. Tra le persone oggettosanzione, 16 erano avventori che stavano partecipando ad unaconviviale in unin zona Epitaffio, alla periferia. Com’è noto i locali possono essere aperti solo per il servizio da asporto o per le consegne a domicilio. Ovviamente, la multa è scattata anche per il titolare del, al quale peraltro è stata inflitta anche la sanzione accessoriaprovvisoria dell’attività per cinque giorni. L'articolo ...