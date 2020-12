Ascesa | caduta e «veline» di Rocco il suggeritore

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Altro che addetto stampa. Il portavoce di Giuseppe Conte (che guadagna più di lui) è il vero stratega delle mosse del premier, al quale detta modi, tempi e parole. Incurante di passi falsi e trovate da avanspettacolo. D'altra parte il potere si mantiene - se serve con sprezzo pure della pandemia - a colpi di annunci. in pandemia, hanno spesso esiti micidiali. «Basta con le Casalinate». L'estate scorsa la frase sembrava diventare dogma dentro i capannelli dei parlamentari del Pd, insofferenti verso un Giuseppe Conte ancora disegnato da Mandrake e il suo LotharCasalino. Erano i giorni degli Stati Generali in cui si doveva divinare il futuro del Paese post-Covid che la galassia dem (Nicola Zingaretti in testa) aveva digerito male, vedendoli come una passerella per la vanità del premier e di quel portavoce che sfuggiva a ogni canone: non stava in disparte, non ...