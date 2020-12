Adrien Silva: “Alla Samp per Ranieri. Voglio rilanciarmi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Adrien Silva, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando di come la sua condizione fisica stia crescendo giorno dopo giorno e di come si stia adattando Alla Serie A. Queste le sue parole: “Fisicamente mi sento sempre meglio, ora sto giocando con maggiore continuità, e mi mancava proprio questo per tornare a raggiungere i miei livelli. Sto per ritornare al massimo, ma a livello ambientale, in campo e fuori, ogni giorno va sempre meglio e il discorso vale pure per la mia famiglia, con quelle piccole cose che servono per stare bene. Mi sto adattando Alla Serie A e sono contento”. Il portoghese è poi tornato sulle ragioni che l’hanno convinto a sposare la causa della Sampdoria: “Credo che sia stata una concomitanza di più fattori. Sicuramente per mister Ranieri, che ho avuto al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando di come la sua condizione fisica stia crescendo giorno dopo giorno e di come si stia adattandoSerie A. Queste le sue parole: “Fisicamente mi sento sempre meglio, ora sto giocando con maggiore continuità, e mi mancava proprio questo per tornare a raggiungere i miei livelli. Sto per ritornare al massimo, ma a livello ambientale, in campo e fuori, ogni giorno va sempre meglio e il discorso vale pure per la mia famiglia, con quelle piccole cose che servono per stare bene. Mi sto adattandoSerie A e sono contento”. Il portoghese è poi tornato sulle ragioni che l’hanno convinto a sposare la causa delladoria: “Credo che sia stata una concomitanza di più fattori. Sicuramente per mister, che ho avuto al ...

