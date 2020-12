Tempo di spumanti: nessuno rinuncia alle bollicine di fine anno (per fortuna) (Di martedì 29 dicembre 2020) Negli ultimi quindici anni il consumo degli spumanti è aumentato in media del 3% all’anno. Le ragioni principali di una crescita costante sono un’offerta sempre più varia, di stili e paesi produttori, e la destagionalizzazione del consumo, più regolare nei 12 mesi. Il periodo natalizio resta però di gran lunga quello più importante per il fatturato delle aziende produttrici e anche quest’anno le previsioni non sembrano indicare la rinuncia alle bollicine di fine anno. A partire dal 1700 gli spumanti della regione Champagne diventano il vino delle feste nella corte di Francia, tradizione mai interrotta – anzi diventata consuetudine ovunque. La caratteristica principale di questi vini è l’effervescenza, data dall’anidride carbonica che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Negli ultimi quindici anni il consumo degliè aumentato in media del 3% all’. Le ragioni principali di una crescita costante sono un’offerta sempre più varia, di stili e paesi produttori, e la destagionalizzazione del consumo, più regolare nei 12 mesi. Il periodo natalizio resta però di gran lunga quello più importante per il fatturato delle aziende produttrici e anche quest’le previsioni non sembrano indicare ladi. A partire dal 1700 glidella regione Champagne diventano il vino delle feste nella corte di Francia, tradizione mai interrotta – anzi diventata consuetudine ovunque. La caratteristica principale di questi vini è l’effervescenza, data dall’anidride carbonica che ...

ASCOLI PICENO – Poco più di 300 Euro a famiglia per le spese alimentari “natalizie” dal 24 al 6 gennaio e 345 Euro per i regali. E’ questa la fotografia e la stima che la Cna di Ascoli ha fatto per qu ...

Un esborso di circa 300 euro durante le festività a fronte dei 415 del 2020: crollano le importazioni come lo champagne, reggono i prodotti locali. Per i regali ...

ASCOLI PICENO – Poco più di 300 Euro a famiglia per le spese alimentari “natalizie” dal 24 al 6 gennaio e 345 Euro per i regali. E’ questa la fotografia e la stima che la Cna di Ascoli ha fatto per qu ...Un esborso di circa 300 euro durante le festività a fronte dei 415 del 2020: crollano le importazioni come lo champagne, reggono i prodotti locali. Per i regali ...