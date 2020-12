Sgarbi e i 'consigli' ai no-vax: 'Non fatevi mettere sotto dalla violenza del potere' (Di martedì 29 dicembre 2020) Solo Vittorio Sgarbi riesce a dire cose sbagliate anche quando cerca di esprimere concetti giusti: il sindaco di Sutri, parlando del vaccino, ha dichiarato che intende farlo ma poi si è rivolto ai no-... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Solo Vittorioriesce a dire cose sbagliate anche quando cerca di esprimere concetti giusti: il sindaco di Sutri, parlando del vaccino, ha dichiarato che intende farlo ma poi si è rivolto ai no-...

LobbaLuisa : RT @LucillaMasini: Fontana invia una lettera al Corriere della Sera, in cui suggerisce il modo per ripartire dopo la pandemia. Che è come s… - Simo07827689 : RT @LucillaMasini: Fontana invia una lettera al Corriere della Sera, in cui suggerisce il modo per ripartire dopo la pandemia. Che è come s… - kiara86769608 : RT @LucillaMasini: Fontana invia una lettera al Corriere della Sera, in cui suggerisce il modo per ripartire dopo la pandemia. Che è come s… - LucillaMasini : Fontana invia una lettera al Corriere della Sera, in cui suggerisce il modo per ripartire dopo la pandemia. Che è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi consigli Sgarbi e i 'consigli' ai no-vax: "Non fatevi mettere sotto dalla violenza del potere" Globalist.it Sgarbi e i 'consigli' ai no-vax: "Non fatevi mettere sotto dalla violenza del potere"

Il sindaco di Sutri, parlando del vaccino, ha dichiarato che intende farlo ma poi si è rivolto ai no-vax: "Se vi fate mettere all'angolo passerete per untori" ...

Sgarbi a spasso ad Asiago: “la più bella vallata d’Italia”

Sgarbi ad Asiago in zona rossa Saranno contenti i vicentini e i veneti nel sentir definire Asiago come “la più bella vallata d’Italia”, anche se il termine corretto è “altopiano”. Così infatti l’ha de ...

Il sindaco di Sutri, parlando del vaccino, ha dichiarato che intende farlo ma poi si è rivolto ai no-vax: "Se vi fate mettere all'angolo passerete per untori" ...Sgarbi ad Asiago in zona rossa Saranno contenti i vicentini e i veneti nel sentir definire Asiago come “la più bella vallata d’Italia”, anche se il termine corretto è “altopiano”. Così infatti l’ha de ...