Senso di pesantezza allo stomaco dopo le abbuffate? Ecco come intervenire

Leggi su chedonna

(Di martedì 29 dicembre 2020) Hai mangiato troppo e ti senti un mattone nello? Non preoccuparti scopri qualche rimedio efficace per attenuare il problema. Accade spesso di ritrovarsi conpesante e difficoltà a digerirele grandinatalizie, non sono ancora terminate. Purtroppo è capitato a tutti di ritrovarsi con problemi digestiviaver mangiato troppo e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it