Sci | slalom femminile Semmering | prima vittoria della Gisin

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 dicembre 2020) Splendidain carriera per l'elvetica Michelle, che supera Mikaela Shiffrin, al comando di metà gara, e l'emergente austriaca Katharina Liensberger, al miglior risultato in carriera. Solo due erano i centesimi che distanziavanoda Shiffrin, ma non sono bastati all'americana e la svizzera ha chiuso con il tempo di 1'42"05, per 11 centesimi meglio di Liensberger e per 57 meglio dell'americana. Ottima seconda manche per l'azzurra Marta Rossetti, che raggiunge il miglior risultatocarriera con l'11/o posto a 3"15 dalla vincitrice. La 21enne poliziotta di Puegnago del Garda ha fatto registrare il quarto tempo nella seconda frazione recuperando così ben quindici posizioni dal 26/o posto. Sedicesimo posto per Federica Brignone, ...