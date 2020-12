Primo aggiornamento stabile su ASUS Zenfone 6 di Android 11 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta avendo luogo il Primo rilascio in versione stabile di Android 11 a bordo di ASUS Zenfone 6. Come riportato da ‘zentalk.ASUS.com‘, la distribuzione è partita a Taiwan tramite la build 18.0610.2011.107, introducendo tutte le novità relative all’ultima major-release dell’OS mobile di Google. Il changelog ufficiale parla di sistema operativo aggiornato ad Android 11, inviata ad eseguire il backup dei dati prima di eseguire l’aggiornamento (dal momento che, qualora voleste tornare ad Android 10 tramite un pacchetto dedicato, tutti i dati andrebbero persi). C’è anche scritto che alcuni software di terze parti non sono ancora compatibili con Android 11, e che sono stati rimossi “Private listening“, ZenUI Help e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta avendo luogo ilrilascio in versionedi11 a bordo di6. Come riportato da ‘zentalk..com‘, la distribuzione è partita a Taiwan tramite la build 18.0610.2011.107, introducendo tutte le novità relative all’ultima major-release dell’OS mobile di Google. Il changelog ufficiale parla di sistema operativo aggiornato ad11, inviata ad eseguire il backup dei dati prima di eseguire l’(dal momento che, qualora voleste tornare ad10 tramite un pacchetto dedicato, tutti i dati andrebbero persi). C’è anche scritto che alcuni software di terze parti non sono ancora compatibili con11, e che sono stati rimossi “Private listening“, ZenUI Help e ...

