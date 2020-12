Pierluigi Diaco torna in tv | annunciati i primi ospiti del programma

Leggi su chenews

(Di martedì 29 dicembre 2020)in tv, il giornalista debutta su Rai Due con un nuovodal titolo Ti sento, in onda dal 19 Gennaio in seconda serata.(fonte gettyimages)Sono passati diversi mesi da quando il conduttore e giornalista ha detto addio al suodi Rai Uno sempre in seconda serata e tra una diceria e una parola detta male pare che sia pronto per il suo grande rientro. Ildi Rai Due si chiamerà Ti sento e come lui stesso ha anticipato avrà al centro dell’attenzione un personaggio famoso che sarà intervistato dopo essere stato stimolato con suoni e rumori. Ma non è tutto, ildovrebbe debuttare sempre in seconda serata il 19 Gennaio per sette puntate, il conduttore ...