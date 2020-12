Meteo: Lombardia, temperature in calo in montagna, venerdì torna la neve (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - L'ampia perturbazione di origine artica scesa sull'Europa occidentale continua ad insistere anche sul Nord Italia portando fino al fine settimana freddo, nuvolosità irregolare ed intermittenti precipitazioni con probabili nevicate a basse quote. Oggi sulla Lombardia precipitazioni residue sui settori orientali, tra domani e giovedì fase meno instabile con bassa o nulla probabilità di precipitazioni, ma dalla notte di venerdì sono attese nuove nevicate sulla regione, in esaurimento solo domenica. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino Meteo regionale. Domani fino al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con maggiore copertura sui settori orientali; dal pomeriggio irregolari ma progressive schiarite a partire da ovest, poco nuvoloso in tarda serata. Precipitazioni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - L'ampia perturbazione di origine artica scesa sull'Europa occidentale continua ad insistere anche sul Nord Italia portando fino al fine settimana freddo, nuvolosità irregolare ed intermittenti precipitazioni con probabili nevicate a basse quote. Oggi sullaprecipitazioni residue sui settori orientali, tra domani e giovedì fase meno instabile con bassa o nulla probabilità di precipitazioni, ma dalla notte disono attese nuove nevicate sulla regione, in esaurimento solo domenica. Lo rende noto l'Arpanel suo bollettinoregionale. Domani fino al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con maggiore copertura sui settori orientali; dal pomeriggio irregolari ma progressive schiarite a partire da ovest, poco nuvoloso in tarda serata. Precipitazioni: ...

