Olbia, il consigliere Li Gioi sull'ordine del giorno sulla sicurezza cancellato

La Regione cancella la discussione sulla messa in sicurezza di Olbia

L'ordine del giorno per discutere del Piano di mitigazione del rischio idraulico di Olbia scomparso. La denuncia del consigliere regionale Li Gioi.

Abruzzo, il grido di allarme del mondo della ristorazione: serve un aiuto o rischiamo di scomparire

In una lettera inviata al presidente Marco Marsilio gli operatori parlano di situazione disperata e di una richiesta di aiuto, altrimenti un pezzo di cultura ...

