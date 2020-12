La ' regina delle capre felici' è stata uccisa

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - La '' è morta. A infrangere a martellate il sogno di integrazione e riscatto che incarnava potrebbe essere stato un suo dipendente, un giovane - africano come lei - con cui aveva avuto dissidi economici. Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope trapiantata in Italia, ètrovata morta questa sera nella sua abitazione di Frassilongo in Val dei Mocheni in Trentino. Le indagini si concentrano, appunto, su un giovane africano dipendente dell'azienda dal lei fondata e grazie alla quale era diventata il simbolo dell'integrazione in Trentino ma anche di tutta Italia ed era famosa anche all'estero, soprattutto in Germania. Pare essere ormai certo che si è trattato di un omicidio. Esule e trapiantata in Italia, Agitu ècolpita a morte (con un martello ...