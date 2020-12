Isco ha deciso: via da Real Madrid per tornare dal mentore Lopetegui (Di martedì 29 dicembre 2020) Isco via dal Real Madrid: ormai sembra deciso. Lo spagnolo non rimarrà in camiseta blanca nel 2021 e, anzi, già nel mese di gennaio potrebbe partire direzione Siviglia. Secondo quanto afferma AS, anche a seguito dei rumors sui contrasti tra il calciatore e il resto delle squadra guidata da Zidane, il classe 1992 tornerà dal suo mentore Lopetegui.Da quanto si apprende dal periodico spagnolo, Isco ha preso la sua decisione e la società madrilena non opporrà resistenza, e anzi, sarà ben lieta di ricevere in cambio una cifra attorno ai 20 milioni di euro. L'affare si farà sicuramente in estate ma non è detto che qualcosa possa già esserci nella prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo, dunque, potrà riabbracciare il tecnico col quale, ai tempi del Malaga, fece ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020)via dal: ormai sembra. Lo spagnolo non rimarrà in camiseta blanca nel 2021 e, anzi, già nel mese di gennaio potrebbe partire direzione Siviglia. Secondo quanto afferma AS, anche a seguito dei rumors sui contrasti tra il calciatore e il resto delle squadra guidata da Zidane, il classe 1992 tornerà dal suo.Da quanto si apprende dal periodico spagnolo,ha preso la sua decisione e la società madrilena non opporrà resistenza, e anzi, sarà ben lieta di ricevere in cambio una cifra attorno ai 20 milioni di euro. L'affare si farà sicuramente in estate ma non è detto che qualcosa possa già esserci nella prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo, dunque, potrà riabbracciare il tecnico col quale, ai tempi del Malaga, fece ...

