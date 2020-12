Imprese: giovane collezionista crea casa virtuale per maglie storiche dei calciatori (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Labitalia) - “A 8 anni ho cominciato a collezionare le maglie dei calciatori: ricordo che con la mia famiglia viaggiavo molto per procurarmi il pezzo mancante per la mia collezione, raggiungendo circa 4mila capi di squadre italiane ed anche straniere. Quello che ho sempre amato di questa collezione è vedere l'evoluzione dei tessuti e anche dei loghi, molti dei quali hanno fatto davvero la storia del calcio italiano, riportandoti indietro nel tempo”. Con queste parole Armando Vallone, giovane collezionista e imprenditore, laureato in Management alla Bocconi, racconta la nascita della sua nuova creatura imprenditoriale, 'Le 7 sorelle' (https://www.le7sorelle.it/). Armando è Ceo di Soccertime e fondatore del portale e-napolistore.it e coltiva la passione per il mondo calcistico da quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Labitalia) - “A 8 anni ho cominciato a collezionare ledei: ricordo che con la mia famiglia viaggiavo molto per procurarmi il pezzo mancante per la mia collezione, raggiungendo circa 4mila capi di squadre italiane ed anche straniere. Quello che ho sempre amato di questa collezione è vedere l'evoluzione dei tessuti e anche dei loghi, molti dei quali hanno fatto davvero la storia del calcio italiano, riportandoti indietro nel tempo”. Con queste parole Armando Vallone,e imprenditore, laureato in Management alla Bocconi, racconta la nascita della sua nuovatura imprenditoriale, 'Le 7 sorelle' (https://www.le7sorelle.it/). Armando è Ceo di Soccertime e fondatore del portale e-napolistore.it e coltiva la passione per il mondo calcistico da quando ...

