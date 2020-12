Elisabetta Gregoraci torna al «Gf»: «Pretelli con Giulia Salemi ha fatto copia e incolla» (Di martedì 29 dicembre 2020) Quella tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avrebbe dovuto essere la storia più appassionante del nuovo Grande Fratello Vip, la sola nella quale sarebbero potuti confluire il dramma, il gossip, il matrimonio finito con Flavio Briatore e lo spettro di un contratto redatto in seguito al divorzio. Ma il condizionale, nella Casa del reality, è rimasto tale. Elisabetta Gregoraci, dopo aver cercato di spiegare il suo legame con Pretelli, ha deciso di abbandonare il gioco. E l’ex velino si è presto adattato. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Quella tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avrebbe dovuto essere la storia più appassionante del nuovo Grande Fratello Vip, la sola nella quale sarebbero potuti confluire il dramma, il gossip, il matrimonio finito con Flavio Briatore e lo spettro di un contratto redatto in seguito al divorzio. Ma il condizionale, nella Casa del reality, è rimasto tale. Elisabetta Gregoraci, dopo aver cercato di spiegare il suo legame con Pretelli, ha deciso di abbandonare il gioco. E l’ex velino si è presto adattato.

