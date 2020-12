E’ amore tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo: la coppia esce allo scoperto (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo le voci insistenti di un amore sbocciato all’improvviso tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo, i diretti interessati sono usciti allo scoperto con un post social che non lascia spazio a equivoci. Uno scambio social tra la modella e il calciatore della Roma ha di fatto confermato che tra loro si è accesa la passione e che non hanno nessuna intenzione di nascondersi. “Fammi una domanda” ha scritto Madalina nelle storie di Instagram rivolgendosi a tutti i suoi follower. “Ti posso baciare tutto il tempo? 25 h su 24” è stata una delle risposte. “Te che dici?” è la replica della modella con il tag Nicolò, che così ha confermato come tra loro ci sia del tenero. Anche il calciatore ha ripostato lo scambio, corredandolo da emoji ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo le voci insistenti di unsbocciato all’improvviso tra, i diretti interessati sono usciticon un post social che non lascia spazio a equivoci. Uno scambio social tra la modella e il calciatore della Roma ha di fatto confermato che tra loro si è accesa la passione e che non hanno nessuna intenzione di nascondersi. “Fammi una domanda” ha scrittonelle storie di Instagram rivolgendosi a tutti i suoi follower. “Ti posso baciare tutto il tempo? 25 h su 24” è stata una delle risposte. “Te che dici?” è la replica della modella con il tag, che così ha confermato come tra loro ci sia del tenero. Anche il calciatore ha ripostato lo scambio, corredandolo da emoji ...

