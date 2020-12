Disinfettare spesso le superfici potrebbe non essere utile contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) (foto: Ryan McGuire via Pixabay)Se ne è parlato, durante tutta la pandemia: qual è il rischio di contrarre l’infezione da Sars-Cov-2 attraverso il contatto coninfette? Anche se le autorità sanitarie hanno ribadito più volte che questa via di trasmissione non rientra fra le più rilevanti, alcune ricerche svolte in laboratorio o tramite indagini in ospedale hanno dimostrato che il nuovo virus, come altri, può resistere a lungo su alcuni materiali, in particolare sulla carta, sul vetro e sul metallo. Ma come si combinano fra loro queste informazioni? E come regolarsi? Oggi alcuni esperti concordano nel dire che certe misure, come una disinfezione molto frequente di oggetti personali ecomunieccessiva e non stringente per combattere ...