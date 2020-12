Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault mantiene il primato nella graduatoria generale (Di martedì 29 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francese Alexis Pinturault che mantiene il primato davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. L’altro svizzero Mauro Caviezel, invece, resta in testa alla Classifica di specialità. Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020-2021 1 Pinturault Alexis FRA 462 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 425 3 ODERMATT Marco SUI 369 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 312 5 CAVIEZEL Mauro SUI 262 6 ZUBCIC Filip ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Ladelmaschile di sciha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francesecheildavanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. L’altro svizzero Mauro Caviezel, invece, resta in testa alladi specialità.DELSCI2020-FRA 462 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 425 3 ODERMATT Marco SUI 369 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 312 5 CAVIEZEL Mauro SUI 262 6 ZUBCIC Filip ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020-2021: Marta Bassino seconda nella generale. Guida Vlhova OA Sport Brindisi, 2020 un anno da record: 64,8% di vittorie sul campo e primato di crescita +17.1% sui social

Per la Happy Casa Brindisi, il 2020 ha rappresentato un anno da record. Finale di coppa Italia, la seconda consecutiva, partecipazione alla Basketball Champions League, per il secondo anno di fila, e ...

Sci, SuperG di Bormio: vince Cochran-Siegle

Sulla pista Stelvio primo successo dello statunitense in coppa del mondo. Era dal 2006, dai tempi di Bode Miller, che la bandiera a stelle e strisce non ...

