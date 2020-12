Vaccino Covid, tragico errore in una casa di riposo: “Cinque dosi a testa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Otto persone hanno ricevuto 5 dosi di Vaccino anti-Covid a testa in Germania: 4 i ricoverati in osservazione. Si sono sottoposti al Vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-Biontech non appena disponibile, ma hanno ricevuto per errore dosi Cinque volte superiori a quella “prescritta”. È accaduto ieri in Germania a otto persone (sette donne e un uomo), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Otto persone hanno ricevuto 5dianti-in Germania: 4 i ricoverati in osservazione. Si sono sottoposti alanti-prodotto da Pfizer-Biontech non appena disponibile, ma hanno ricevuto pervolte superiori a quella “prescritta”. È accaduto ieri in Germania a otto persone (sette donne e un uomo), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

