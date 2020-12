Uomini e Donne vittima di un complotto | La dura accusa e la replica di Nicola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomini e Donne nelle scorse puntate è stato vittima di un vero e proprio complotto creato da ben due persone all’interno del trono over. La verità infatti, è uscita dopo una lunga discussione al centro dello studio da parte di Valentina che, dopo diverse accuse ha deciso di svelare la verità su quello che c’è stato dietro il programma. Valentina ha così detto la verità a Maria De Filippi ma anche ai telespettatori, ammettendo di essere stata colpevole ma di non aver ideato le bugie da dire in studio. Nonostante la dama le abbia dette e le abbia anche confessate a un cavaliere del parterre maschile, la mente dietro tutto questo sarebbe quella che vede come protagonista Nicola M. Il cavaliere che ormai da diverse settimane non fa più parte del programma però, ha deciso di rispondere alle accuse tramite ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020)nelle scorse puntate è statodi un vero e propriocreato da ben due persone all’interno del trono over. La verità infatti, è uscita dopo una lunga discussione al centro dello studio da parte di Valentina che, dopo diverse accuse ha deciso di svelare la verità su quello che c’è stato dietro il programma. Valentina ha così detto la verità a Maria De Filippi ma anche ai telespettatori, ammettendo di essere stata colpevole ma di non aver ideato le bugie da dire in studio. Nonostante la dama le abbia dette e le abbia anche confessate a un cavaliere del parterre maschile, la mente dietro tutto questo sarebbe quella che vede come protagonistaM. Il cavaliere che ormai da diverse settimane non fa più parte del programma però, ha deciso di rispondere alle accuse tramite ...

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - poliziadistato : Oggi vi diamo il buongiorno con le nostre donne e i nostri uomini impegnati nel servizio per garantire il trasporto… - ditaredrum : @crazyngara Ci sono due tipi sia uomini che donne: quello che fanno un lavoro sui propri traumi e diventano mega sa… - albertoorselli : RT @pdnetwork: Dedichiamo questa giornata alle vittime del Covid, alle donne e agli uomini della sanità che giorno e notte, da mesi, lottan… -