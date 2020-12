Tuttosport: Llorente in pole per il casting Juve (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Juve continua a guardare in casa Napoli per rafforzare il suo reparto offensivo. Accantonata la pista Milik, che potrebbe decidere di lasciare il Napoli solo in estate, Paratici avrebbe infatti individuato in Llorente il compagno da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata, secondo quanto riporta Tuttosport. La pista è possibile. Molto dipenderà dalle pretese degli azzurri e, nella migliore delle ipotesi, si preannuncia una operazione da fine gennaio, dopo la supercoppa del 20 tra Juventus e Napoli L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lacontinua a guardare in casa Napoli per rafforzare il suo reparto offensivo. Accantonata la pista Milik, che potrebbe decidere di lasciare il Napoli solo in estate, Paratici avrebbe infatti individuato inil compagno da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata, secondo quanto riporta. La pista è possibile. Molto dipenderà dalle pretese degli azzurri e, nella migliore delle ipotesi, si preannuncia una operazione da fine gennaio, dopo la supercoppa del 20 trantus e Napoli L'articolo ilNapolista.

