Terremoto a Pozzuoli. Scossa avvertita anche a Napolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alle 9.09 di questa mattina, un Terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato a 5 km a est di Pozzuoli. La Scossa è stata avvertita anche a Napoli. L'epicentro è stato localizzato a due km di profondità dall'Osservatorio vesuviano nell'area della Solfatara. Nella stessa zona, le notti del 19 e del 23 dicembre, si era localizzato l'epicentro di altre due scosse, rispettivamente di magnitudo 2.7 e 1.4. "Non avvicinarsi all'area" Dopo il Terremoto, l'amministrazione comunale di Pozzuoli ha invitato i cittadini a "non avvicinarsi all'area di emissioni di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura". L'amministrazione comunale, in collaborazione con la protezione civile del comune di Pozzuoli, è impegnata "a garantire ...

