PS5 si ricopre d' oro grazie a Caviar e al suo modello che pesa la bellezza di 20 chili

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo l'iPhone da 6.000 dollari al cui interno è incastonato un "frammento del dolcevita di Steve Jobs",torna a far parlare di sé realizzando una PlayStation 5 senza dubbio particolare., noto per i suoi accessori personalizzati di fascia alta realizzati con materiali esclusivi, tra cui vera pelle, pietre e oro, sta assemblando una singola PlayStation 5 in oro massiccio. "Sony PlayStation 5 è più veloce, potente e avanzata ed è sicuramente una delle console di gioco più vendute", scrive la società. "I gioiellieri dinon potevano esimersi dal creare una versione dorata della console di Sony così lussuosa e molto difficile da produrre" si legge nella descrizione. PlayStation 5 "Golden Rock" è costituita da un insieme di 8 fogli di oro 18 carati, del peso di circa 20 kg: oltre a questo design PS5 estremamente pregiato, ...

