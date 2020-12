Nuova lettera di Patrick Zaki dal carcere: “Sono qui perché difendo i diritti umani”. E invia gli auguri ai colleghi di Bologna (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori. Fate sapere che Sono qui perché Sono un difensore dei diritti umani”. Anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, ha voluto mandare il proprio messaggio di auguri ai suoi colleghi in Italia sfruttando l’ultima visita della famiglia. Lo ha fatto con un bigliettino in italiano: “Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori”, ha scritto inserendo sul foglio un “Bologna 2021”, quasi a fissare un appuntamento dopo la sua liberazione. Nel corso della visita, riporta il profilo Facebook ‘Patrick Libero’ che fornisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Buon Natale a tutti i mieie sostenitori. Fate sapere chequiun difensore dei”. Anche, lo studente egiziano dell’università diarrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, ha voluto mandare il proprio messaggio diai suoiin Italia sfruttando l’ultima visita della famiglia. Lo ha fatto con un bigliettino in italiano: “Buon Natale a tutti i mieie sostenitori”, ha scritto inserendo sul foglio un “2021”, quasi a fissare un appuntamento dopo la sua liberazione. Nel corso della visita, riporta il profilo Facebook ‘Libero’ che fornisce ...

