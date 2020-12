Lo strano corteggiamento dei pipistrelli

Leggi su wired

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ogni specie ha il suo modo di attrarre i propri simili durante la stagione degli amori. Nel caso di alcunitropicali, il modo è quello di odorare in modo strategico attraverso delle escoriazioni create ad hoc per l’occasione. Lo spiega uno studio appena pubblicato su Behavioral Ecology and Sociobiology e condotto da ricercatori guidati dall’università di Mérida, in Venezuela. E, in questo video, una delle scienziate coinvolte nella ricerca: il maschio di pipistrello della specie Trachops cirrhosus si procura delle vere e proprie croste odorose sulle zampe per attirare l’attenzione delle potenziali partner. Tanto consistenti quanto è alto il livello di testosterone che ha in circolo. (Credit video: Ana Endara, STRI/credit foto: Paul B. Jones) Wired.