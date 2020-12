Le 50 persone più influenti del 2020, secondo Wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come ormai è tradizione alla fine di ogni dicembre, Wired propone anche quest’anno una lunga lista con alcuni dei personaggi che sono stati protagonisti negli ultimi dodici mesi. Naturalmente la pandemia di Covid-19 è stata – nostro malgrado – al centro del 2020, e non a caso parecchie delle persone raccolte in questa gallery sono direttamente o indirettamente legate all’emergenza sanitaria che ne è scaturita. Ma ci sono anche personalità di spicco della comunità scientifica, imprenditori e imprenditrici, star del cinema, della musica e in generale del mondo dello spettacolo. Una rassegna in cui, come sempre, abbiamo dato spazio anche a eccellenze dello sport, scrittori e cantautori, insieme ad attivisti, hacker, astronauti e politici. Il risultato è una raccolta eterogenea in cui confluiscono uomini e donne da tutto il mondo e di ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come ormai è tradizione alla fine di ogni dicembre,propone anche quest’anno una lunga lista con alcuni dei personaggi che sono stati protagonisti negli ultimi dodici mesi. Naturalmente la pandemia di Covid-19 è stata – nostro malgrado – al centro del, e non a caso parecchie delleraccolte in questa gallery sono direttamente o indirettamente legate all’emergenza sanitaria che ne è scaturita. Ma ci sono anche personalità di spicco della comunità scientifica, imprenditori e imprenditrici, star del cinema, della musica e in generale del mondo dello spettacolo. Una rassegna in cui, come sempre, abbiamo dato spazio anche a eccellenze dello sport, scrittori e cantautori, insieme ad attivisti, hacker, astronauti e politici. Il risultato è una raccolta eterogenea in cui confluiscono uomini e donne da tutto il mondo e di ...

SeaWatchItaly : ?? Dove sono? 13 persone sono fuggite dalla Libia su un barchino di vetroresina tre giorni fa e non si hanno più no… - matteosalvinimi : Il regalo di Natale più bello?? Buon Santo Stefano amici, a tutte le mamme e i papà, alle nonne e ai nonni, a tutte… - crocerossa : ?? 'Spesso ti trovi catapultato in un mondo che fai fatica a capire e che ti addolora'. Un mondo dove i Volontari de… - ccarchitetto : RT @crocerossa: ?? 'Spesso ti trovi catapultato in un mondo che fai fatica a capire e che ti addolora'. Un mondo dove i Volontari della #Cro… - zombificazione : RT @zombificazione: #Povertà #Caritas Le file infinite di unità anguste sono state progettate per ospitare il numero massimo di persone nel… -

Ultime Notizie dalla rete : persone più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it