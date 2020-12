GF Vip, De Filippi dichiara a Zorzi: “Non mi stavi simpatico”, poi parla di Zelletta e Natalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Maria De Filippi è l’ospite speciale della puntata del GF Vip 5 e incontra Tommaso Zorzi in collegamento e poi parla con Zelletta La puntata di lunedì 28 dicembre del GF Vip 5 si è aperta con il collegamento di Maria De Filippi dallo studio di Amici. A quel punto, Alfonso Signorini ha riferito alla conduttrice in collegamento che Tommaso Zorzi è un suo grande fan e desidererebbe presto incontrarla. Il suo sogno? Condurre un programma, magari Tu si que vales. Il padrone casa ha poi chiamato Zorzi, dichiarando che c’è una sorpresa che lo sta aspettando. Il gieffino è agitato, le sue mani hanno iniziato a tremare, e a quel punto, è comparsa sul led Maria De Filippi. “Nooo, ma è uno scherzo?” ha chiesto Tommaso ad Alfonso. Dopo aver ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Maria Deè l’ospite speciale della puntata del GF Vip 5 e incontra Tommasoin collegamento e poiconLa puntata di lunedì 28 dicembre del GF Vip 5 si è aperta con il collegamento di Maria Dedallo studio di Amici. A quel punto, Alfonso Signorini ha riferito alla conduttrice in collegamento che Tommasoè un suo grande fan e desidererebbe presto incontrarla. Il suo sogno? Condurre un programma, magari Tu si que vales. Il padrone casa ha poi chiamatondo che c’è una sorpresa che lo sta aspettando. Il gieffino è agitato, le sue mani hanno iniziato a tremare, e a quel punto, è comparsa sul led Maria De. “Nooo, ma è uno scherzo?” ha chiesto Tommaso ad Alfonso. Dopo aver ...

