Flash News del 28 Dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il maltempo sta colpendo tutta l'Italia, con abbondanti nevicate al Nord, forte vento e pioggia al centro Sud. A Milano è scattato il piano d'emergenza. Ci sono disagi alla circolazione, sia nelle strade cittadine che nelle autostrade. Nel Sassarese, un vigile del fuoco è morto folgorato durante un intervento per un cavo elettrico abbattuto dal maltempo; Dopo il via libera della Camera, la Manovra fiscale da 40 miliardi di euro, oggi passa all'esame del Senato per il si definitivo. Tra le misure per contrastare gli effetti della pandemia è previsto l'assegno unico per i figli, la cassa integrazione per gli autonomi, bonus e sgravi per chi assume. Sulla bozza del Recovery Plan, i partiti di maggioranza portano le proprie proposte al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; Il 2020 lascerà segni pesantissimi nella nostra economia, la crisi sta colpendo soprattutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Juventus-Napoli, De Laurentiis incontra Agnelli: spunta la data del recupero – LE NOSTRE FLASH NEWS CalcioNapoli1926.it Magistratura onoraria, il 29 dicembre flash mob davanti al Tribunale di Crotone

Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense sede di Crotone, ha annunciato la partecipazione alla manifestazione organizzata dai magistrati onorari del Tribunale di Crotone. La magistratura onor ...

Una Vita, anticipazioni spagnole: Servante e Fabiana decidono di sposarsi

Le anticipazioni iberiche di Una Vita segnalano che presto ad Acacias 38 si celebreranno le nozze di Servante e Fabiana.

