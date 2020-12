“Ecco come mi sento”, il racconto di Adele una tra le prime a essere stata vaccinata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Adele Gelfo è stata nel primo gruppo di vaccinati contro il Covid a Milano nel V-Day del 27 dicembre. L’operatrice socio-sanitaria dell’ospedale Niguarda racconta a Fanapage.it come sta all’indomani della vaccinazione: “Sono in perfetta forma e non ho avuto nemmeno una linea di febbre. Questa notte ero già in reparto a lavorare”. "Dopo il vaccino non ho avuto nessun sintomo né problema. Questa notte ho lavorato in reparto regolarmente. Sono in perfetta forma". Adele Gelfo, 50 anni, operatrice socio-sanitaria del reparto Covid dell'ospedale di Niguarda è stata una delle prime sette persone vaccinate a Milano contro il Covid. Scelta in rappresentanza della sua categoria, insieme ai presidenti degli ordini di medici e infermieri e ad alcuni scienziati molto noti, per ricevere la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020)Gelfo ènel primo gruppo di vaccinati contro il Covid a Milano nel V-Day del 27 dicembre. L’operatrice socio-sanitaria dell’ospedale Niguarda racconta a Fanapage.itsta all’indomani della vaccinazione: “Sono in perfetta forma e non ho avuto nemmeno una linea di febbre. Questa notte ero già in reparto a lavorare”. "Dopo il vaccino non ho avuto nessun sintomo né problema. Questa notte ho lavorato in reparto regolarmente. Sono in perfetta forma".Gelfo, 50 anni, operatrice socio-sanitaria del reparto Covid dell'ospedale di Niguarda èuna dellesette persone vaccinate a Milano contro il Covid. Scelta in rappresentanza della sua categoria, insieme ai presidenti degli ordini di medici e infermieri e ad alcuni scienziati molto noti, per ricevere la ...

