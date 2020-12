Das Boot, per la prima volta in chiaro ogni lunedi su TV8 (Di lunedì 28 dicembre 2020) È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell’ingegneria tedesca dell’epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai... Leggi su digital-news (Di lunedì 28 dicembre 2020) È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell’ingegneria tedesca dell’epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai...

LauraFrigerio : Das Boot arriva in chiaro su TV8 - siciliafeed : Su Tv8 Das Boot, la guerra “vista” dai tedeschi - MontiFrancy82 : Per la prima volta in chiaro, su @TV8it arriva DAS BOOT, una produzione originale Sky, in onda dal 28 dicembre, ogn… - SMSNEWSOFFICIAL : Per la prima volta in chiaro, su @TV8it arriva DAS BOOT, una produzione originale Sky, in onda dal 28 dicembre, ogn… - solospettacolo : Su Tv8 Das Boot, la guerra 'vista' dai tedeschi -