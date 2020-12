Cyberpunk 2077 e la class action contro CD Projekt: 'ci difenderemo in modo vigoroso' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre CD Projekt Red è impegnata nella correzione del suo discusso Cyberpunk 2077, abbiamo appreso pochi giorni fa che lo studio legale Rosen Law Firm ha intentato una causa legale contro CD Projekt per "dichiarazioni false". Secondo quanto riportato, la compagnia non ha rivelato informazioni sufficienti sullo stato di Cyberpunk 2077 e sul fatto che fosse "non giocabile" su PlayStation 4 e Xbox One. Ora, CD Projekt ha deciso di rispondere e ha affermato che la società si difenderà in "modo vigoroso" dalle accuse: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre CDRed è impegnata nella correzione del suo discusso, abbiamo appreso pochi giorni fa che lo studio legale Rosen Law Firm ha intentato una causa legaleCDper "dichiarazioni false". Secondo quanto riportato, la compagnia non ha rivelato informazioni sufficienti sullo stato die sul fatto che fosse "non giocabile" su PlayStation 4 e Xbox One. Ora, CDha deciso di rispondere e ha affermato che la società si difenderà in "" dalle accuse: Leggi altro...

GamingToday4 : Cyberpunk 2077, il team di sviluppo ancora sotto accusa - infoitscienza : Cyberpunk 2077: un’app mobile del gioco si rivela un malware - infoitscienza : Cyberpunk 2077 è un flop: vi spieghiamo il perché - infoitscienza : No | Cyberpunk 2077 ovviamente non è disponibile come gioco su smartphone - infoitscienza : Cyberpunk 2077, diversi utenti chiedono il rimborso dopo averlo completato -