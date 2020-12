Arrestato spacciatore durante un controllo anti-Covid

(Di lunedì 28 dicembre 2020) I carabinieri di Colli al Metauro lo avevano fermato per i controlli di routine imposti dalle normative sul-19, e invece hanno trovato nella sua auto ingenti dosi di cocaina e cospicue somme di denaro. G.L., 53enne incensurato, era a bordo della sua Fiat Punto con un’amica e molto probabilmente stava effettuando delle “consegne”. È successo il 23 dicembre.il, il 53enne era evidentemente nervoso ed agitato, cosa che ha subito insospettito i Carabinieri, da lì la decisione di perquisirlo. Dopo di che hanno dunque perquisito anche la casa dell’uomo, dove hanno rinvenuto tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga. Processato per direttissima giovedì, il 53enne ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Nessun provvedimento è stato assunto a carico della ...

Vivere Fano

L'uomo, processato per direttissima nel giudizio tenutosi giovedì, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e la multa di 2mila euro ...In giro per le ultime ‘consegne’ pre-natalizie: spacciatore arrestato durante i controlli anti-Covid Covid-19, una nuova vittima a Mondolfo: 3 su 5 sono in provincia. C'è anche una 64enne Covid-19, un ...