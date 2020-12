"Una situazione drammatica, come mi è tornata la vita": a un passo dal baratro, la drammatica confessione di Enzo Iacchetti (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata speciale del 26 dicembre in onda su Canale 5, c'era anche la più storica delle coppie di Striscia la Notizia, quella composta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. I due si sono raccontati, hanno parlato della loro carriera e del loro profondo e lungo rapporto di amicizia. E un momento commovente della loro intervista è stato quello in cui Iacchetti ha confessato di aver vissuto molto male il periodo della pandemia, in particolare il primo lockdown, poiché da febbraio e fino al ritorno a Striscia non aveva lavorato. E insomma, rivedere Greggio, per Iacchetti, fu molto importante. Tanto che Enzo ha aggiunto: "Quando ho rivisto Greggio mi sono fatto la mia prima risata". E intendeva la prima risata dopo mesi di sofferenza. Due amici veri, insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata speciale del 26 dicembre in onda su Canale 5, c'era anche la più storica delle coppie di Striscia la Notizia, quella composta daed Ezio Greggio. I due si sono raccontati, hanno parlato della loro carriera e del loro profondo e lungo rapporto di amicizia. E un momento commovente della loro intervista è stato quello in cuiha confessato di aver vissuto molto male il periodo della pandemia, in particolare il primo lockdown, poiché da febbraio e fino al ritorno a Striscia non aveva lavorato. E insomma, rivedere Greggio, per, fu molto importante. Tanto cheha aggiunto: "Quando ho rivisto Greggio mi sono fatto la mia prima risata". E intendeva la prima risata dopo mesi di sofferenza. Due amici veri, insomma, ...

Una situazione sanitaria che sta lentamente migliorando, un anno difficile da non dimenticare e sul quale meditare. Il sindaco Roberta Tardani ha inviato un messaggio di auguri e di buon anno, ma anch ...

E anche questo Natale, per quanto sia stato probabilmente irripetibile e all’insegna di una maggiore intimità e sobrietà dovuta anche alla contingente situazione epidemiologica per via del Covid-19, è ...

