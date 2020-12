Notizie assurde da oltralpe | un francese su due non intende vaccinarsi

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il problema non è solo italiano. All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre unsu due, il 56%...

riccardo_fra : Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde i… - mmanighe : @disinformatico Guardando France24 news mi sembra sia un sito riempito di notizie false e assurde. Questa delle sch… - francesco6684 : RT @riccardo_fra: Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde ipotesi… - magicaGrmente22 : Notizie (assurde) silenziose. Sanremo 2021, ecco la folle idea per pubblico e concorrenti: scoppia la polemica - simonbreton : RT @riccardo_fra: Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde ipotesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie assurde

Wired.it

Super Mario non gioca dallo scorso marzo dopo l’ultima partita del Brescia con il Sassuolo. Si è allenato molto da solo. Galliani: «È in forma, è un fuoriclasse» ...La Ministra dei Trasporti De Micheli, ci va cauta a proposito del'obbligo vaccinale anti-covid, anche se non lo esclude in futuro, specie per determinate categorie.